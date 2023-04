PRATOLA PELIGNA: 75ENNE TROVATO MORTO IN CASA, DECESSO AVVENUTO QUATTRO GIORNI FA

PRATOLA PELIGNA – Un 75enne di Pratola Peligna, Salvatore Di Pelino, è stato rinvenuto senza vita questo pomeriggio nella sua abitazione di via Tagliamento a Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila. Il decesso è avvenuto quattro giorni fa. L’amara scoperta è avvenuta perchè l’uomo doveva sottoporsi ad una visita medica , ma non rispondeva da giorni al centralino della Asl, che ha poi lanciato l’allarme.

Ad entrare in casa i Carabinieri della stazione di Pratola Peligna e i Vigili del Fuoco di Sulmona.