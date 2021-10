PRATOLA PELIGNA, AL VIA DALL’8 AL 10 OTTOBRE PROSSIMI “CULTURAL-MENTE PRATOLA”

PRATOLA PELIGNA – Libri, dibattiti e visite guidate dedicate all’arte e alla storia di Pratola Peligna: è in programma dall’8 al 10 ottobre prossimi l’evento “Cultural-mente Pratola, libri, territorio e tradizioni”, per celebrare ottobre “Mese del libro” con la Rassegna letteraria “Leggo per legittima difesa”.

La “tre giorni” sarà a cura della giornalista professionista Chiara Buccini, ideatrice e curatrice della rassegna letteraria; la parte turistico-culturale sarà affidata alle guide turistiche professioniste di NaTourArte, associazione delle guide turistiche abruzzesi. La kermesse ha il patrocinio del Comune di Pratola Peligna e il sostegno di Banca Generali Private e Hotel Santacroce.

“Cultural-mente Pratola: libri, traduzioni e territorio” prenderà il via l’8 ottobre alle 16 da piazza Garibaldi, con la visita guidata dedicata al tema “Pratola tra Ottocento e Novecento, arti, tradizioni e rinascita”. Seguirà, dalle 17.30 a Palazzo Colella, la presentazione di due libri: “La storia della disco music” di Angeli Bufalini Andrea e Giovanni Savastano, per Hoepli Editore, e “The man Who fell in love” di John Persico (pseudonimo di Yunus Sola), liriche d’amore in lingua inglese (Printfields London).

Il 9 ottobre è prevista la visita guidata dedicata al tema “I Celestini e Pratola”, alle 16 da piazza Garibaldi, mentre dalle 17.30 a Palazzo Colella seguirà la presentazione di due libri: “Come la pioggia” di Eleonora Benedetti (Aracne Editrice) e “Dialoghi Imperfetti” di Pietro Vigorelli (Franco Angeli Editore).

Il 10 ottobre alle 11 è in programma a Palazzo Colella la presentazione di “La Martavella”. Il libro è la pubblicazione delle antiche fiabe abruzzesi di Antonio De Nino illustrate da Michela Di Lanzo e pubblicato da Radici Edizioni. Sarà presente anche l’editore Gianluca Salustri. L’appuntamento è importante e atteso in quanto l’antropologo De Nino è nato a Pratola Peligna. Alle 16 in piazza Garibaldi partirà la visita guidata sul tema “Pratola tra Ottocento e Novecento arti, tradizioni e rinascita”. Dalle 17.30, sempre a Palazzo Colella, ci sarà la presentazione dei libri di Mario Cipollone, “San Giovanni in Laterano, tutta un’altra storia” per Mmc edizioni e del giornalista Franco Avallone, “Un uomo fatto in casa”, MAC edizioni.

Ogni presentazione prevede la partecipazione, oltre all’autore, degli attori professionisti Pietro Becattini e Francesca Galasso per l’interpretazione di alcuni brani tratti dalle opere in Rassegna. A condurre la presentazione dei libri saranno i giornalisti Chiara Buccini, Antonio Ranalli e Pasquale Lancia.

“La kermesse” afferma Chiara Buccini ideatrice e curatrice di “Leggo per legittima difesa “rappresenta un appuntamento importante per la promozione culturale attraverso la presentazione di 7 libri di autori che arriveranno da ogni parte d’Italia. Imperdibili anche le visite guidate che permetteranno ai partecipanti di vivere e conoscere angoli suggestivi di Pratola Peligna, un borgo che vanta una importante storia artistica e culturale. Ringraziamo l’amministrazione comunale e il sindaco Antonella Di Nino per l’entusiasmo con cui hanno accolto la nostra manifestazione”.

Le visite guidate partiranno da piazza Garibaldi e la partecipazione avverrà su prenotazione via whatsapp al numero ‪347.4980027‬ entro le 18 del giorno precedente alla visita. Le presentazioni dei libri avverranno a Palazzo Colella dalle 17.30, ingresso con Green Pass fino a esaurimento posti.