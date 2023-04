PRATOLA PELIGNA: ANZIANA TRAVOLTA DA UN’AUTO MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA. RICOVERATA IN OSSERVAZIONE

PRATOLA PELIGNA – Una anziana donna stava attraversando la strada quando, nei pressi di una chiesa, è stata stata travolta da un’auto. Lo riferisce Onda Tv di Sulmona.

Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di ieri per una 89 enne di Pratola Peligna che è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. L’incidente si è verificato nei pressi di via Montello e più precisamente nel quartiere della Madonna della Neve.

La macchina proveniva dalla strada mentre la donna stava attraversando a pochi passi dalla Chiesa. Violento l’impatto che ha comportato gli immediati soccorsi. L’anziana era cosciente ma è stata tenuta sotto osservazione in ospedale visti i traumi riportati.

Per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro sono intervenuti i Carabinieri.