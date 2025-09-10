PRATOLA PELIGNA: DOSI COCAINA E DENARO CONTANTE IN AUTO, ARRESTATO PREGIUDICATO

L’AQUILA – Nella serata del 6 settembre, la Polizia di Stato ha portato a termine un’attività di polizia giudiziaria che ha condotto all’arresto di un uomo residente nel territorio peligno, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici.
Più precisamente, personale in forza alla Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna, durante un servizio mirato alla sicurezza della circolazione, presso il casello autostradale di Pratola Peligna , ha proceduto al controllo di un veicolo di grossa cilindrata.
Gli agenti della Polizia stradale, insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno sottoposto a perquisizione il veicolo ed hanno rinvenuto all’interno materiale sospetto.
Successivamente, la perquisizione estesa all’abitazione ha consentito di sequestrare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, nonché denaro contante suddiviso in banconote di vario taglio e materiale idoneo al confezionamento delle dosi.
Il soggetto è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
