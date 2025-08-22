PRATOLA PELIGNA: FERISCE IL COINQUILINO CON UNA MANNAIA E DISTRUGGE UN’AUTO, STRANIERO IN CELLA

PRATOLA PELIGNA – Resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo d’arma, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Con queste accuse un 31enne afgano, domiciliato a Pratola Peligna (L’Aquila), R.O., è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Sulmona (L’Aquila). Lo riporta il sito di Onda tv.

Stando alla prima ricostruzione dell’episodio, è emerso che il 31enne circolava alle due di notte con una mannaia tra le mani, scalzo e in alterazione psicofisica. Ad allertare le forze dell’ordine è stata una donna residente nella zona, in via Corsi. Sul posto sono quindi interventi i militari che hanno immobilizzato il giovane non senza fatica, disarmandolo.

Dai successivi accertamenti è scaturito che lo stesso aveva ferito nel sonno il suo coinquilino e connazionale di 27 anni, con cui aveva avuto una discussione poco prima, per poi scendere in strada e distruggere, con la mannaia, la vettura del titolare dell’attività dove lavora, un ristorante giapponese. Alla base potrebbero essersi questioni economiche. Il coinquilino, ferito con l’arma, è stato trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona dove è stato medico e dimesso con una prognosi che non supera la settimana.

Anche per il 31enne si è reso necessario il ricorso alle cure all’ospedale di Sulmona dove è stato piantonato per tutta la mattina fino a quando è stato portato in caserma e rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Sulmona, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Edoardo Mariotti.