PRATOLA PELIGNA: FESTA E PRANZO PER CELEBRARE IL SUO DIVORZIO, LA BIZZARRA IDEA DI UN PADRE 38ENNE

L’AQUILA – Una festa, rigorosamente in dress code, con ben 150 invitati, stile pranzo di matrimonio, ma per festeggiare il suo divorzio.

L’originale iniziativa è di Francesco Palombino, 38 anni di Pratola Peligna, in provincia dell’Aquila, padre di un bambino di sette anni, che dopo dieci anni si è separato dalla sua compagna. La notizia l’ha data il quotidiano on line Il germe.

Palombino ha fatto le cose con grande stile, l’appuntamento è per l’8 giugno in un ristorante di Pratola Peligna, come le “partecipazioni” inviate a ben 150 invitati.

Durante la cerimonia, ci sarà come in un matrimonio, un ricco menu, la torta, il discorso e tutti rigorosamente in abito da cerimonia, che tra l’atro il festeggiato vende in un noto negozio

Racconta al Messaggero Palombizio, “Volevo invitare anche la mia ex moglie, a dire il vero, ma poi ci ho ripensato. Forse sarebbe stato troppo. In mezzo, d’altronde, c’è anche un bambino di sette anni. Quella è la cosa più difficile e dolorosa da gestire e anche per ricominciare, perché non è semplice conciliare l’esigenza di rifarsi una vita con quella, che per me è prioritaria, di essere un padre presente”.

