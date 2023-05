PRATOLA PELIGNA: MORTA AVVOCATESSA PRECIPITATA DAL BALCONE DELLA SUA ABITAZIONE

PRATOLA PELIGNA – Un’avvocatessa di Pratola Peligna, Sandra Presutti, 60 anni, è morta all’ospedale dell’Annunziata di Sulmona dopo essere precipitata per 10 metri dal balcone della propria abitazione. Era ricoverata nell’ospedale di Sulmona in condizioni disperate per via dei tanti traumi. L’episodio si è verificato nella serata di ieri come riferisce il Centro.

La tragedia ha suscitato incredulità nel quartiere dove abita la donna, professionista molto conosciuta in tutta l’area peligna. I carabinieri di Pratola hanno avviato i rilievi e hanno provveduto a informare la Procura. Le modalità lasciano supporre che si sia trattato di un gesto volontario ma gli investigatori non si sbilanciano per ora.