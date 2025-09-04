PRATOLA PELIGNA: LADRI IN CASA DELLA CONSIGLIERA REGIONALE MARIA ASSUNTA ROSSI

PRATOLA PELIGNA- Tentato furto in pieno giorno a Pratola Peligna (L’Aquila): i ladri hanno preso di mira l’abitazione della consigliera regionale Maria Assunta Rossi, approfittando dell’isolamento della zona di campagna tra via Euclide e via Alessandro Volta. Lo riporta il Centro.
L’incursione, avvenuta poco dopo le 14 di martedì scorso, è stata però sventata dal rientro inaspettato del marito. I ladri avevano forzato un varco nella recinzion e, per garantirsi la fuga, sono passati dalla parte posteriore. I danni materiali sono ingenti: una finestra blindata sfondata con una mazza, il cancello danneggiato e il sistema di videosorveglianza manomesso. I ladri sono fuggiti lungo via Euclide, una strada buia, sterrata e senza uscita che i residenti denunciano da tempo come “regno di nessuno”.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pratola Peligna, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per identificare gli autori. Proprio i cittadini, lo scorso 28 maggio, avevano consegnato una lettera alla sindaca Antonella Di Nino, chiedendo interventi urgenti.
