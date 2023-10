PRATOLA PELIGNA: MANCA UNA CERTIFICAZIONE, SCIOPERO ALL’ITI MA CARUSO E LA PRESIDE MINIMIZZANO

PRATOLA PELIGNA – Manca la certificazione di ultimazione dei lavori per l’uso dei laboratori e scatta lo sciopero all’Istituto Tecnico industriale di Pratola Peligna (L’Aquila). Un gruppo di studenti ha disertato le lezioni questa mattina per spronare la Provincia dell’Aquila a rilasciare l’ultimo atto amministrativo che consente di avviare la didattica negli spazi ristrutturati e rimessi a nuovo. Gli interventi di adeguamento sono stati completati lo scorso agosto per la ripartenza dell’anno scolastico. Tuttavia, in queste settimane gli studenti di meccanica non hanno potuto usufruire dei laboratori per via della certificazione mancante.

Non una condizione di pericolo e di scarsa vulnerabilità, ormai risolta da mesi, solo una questione di carattere amministrativo che probabilmente sarà risolta a giorni, fanno sapere il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, e la Dirigente scolastica, Luigina D’Amico. “Non vogliamo creare clamore e allarme. Solo un segnale affinché si possano avviare al più presto le attività didattiche nei laboratori” spiegano alcuni studenti davanti alla scuola che finora hanno svolto le ore di laboratorio in classe.