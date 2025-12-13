PRATOLA PELIGNA: MUORE NEL BRESCIANO 62ENNE TRAVOLTA IN BICI DA UN CAMION

L’AQUILA – Tragedia a Ghedi nel bresciano: Antonella Fonte, 62enne originaria di Pratola Peligna, è morta travolta con la sua bicicletta da un camion. Lasica il marito, ex ferroviere, e le figlie.

La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio dei carabinieri. Vano è stato ogni tentativo di soccorso. I soccorritori del 118 sono arrivati in pochi minuti, con ambulanza e automedica. Nonostante la rapidità dell’intervento e i tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno contribuito alla messa in sicurezza dell’area, e i carabinieri, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità, fortemente compromessa dal sinistro. Antonella era una volontaria della Croce Rossa e da molti viene ricordato per il suo impegno nel sociale. La Procura della Repubblica competente, dopo aver ordinato un’ispezione cadaverica, ha rilasciato il nulla osta alla famiglia per i funerali che si terranno domani a Pratola Peligna.