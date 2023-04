PRATOLA PELIGNA: PRINCIPIO DI INCENDIO IN AUTOSTRADA PER UN CAMION IN FIAMME

PRATOLA PELIGNA – Principio d’incendio questa mattina, sul tratto autostradale dell’A25, tra Pratola Peligna e Cocullo. Lo rende noto il sito di Onda tv.

Un camion in transito, per cause del tutto accidentali, ha avutp una avaria al motore. Il conducente, accortosi delle fiamme, ha accostato il mezzo e allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sulmona per le verifiche del caso e la messa in sicurezza. Necessario l’intervento della Polizia Stradale di Pratola Peligna per la gestione della viabilità e per i rilievi di rito ma tutto si è risolto.