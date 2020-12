PRATOLA PELIGNA: “REGIONE PREMIA PROGRAMMAZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE”

PRATOLA PELIGNA – “La Regione Abruzzo ha assegnato al Comune di Pratola Peligna 60 mila euro per la realizzazione di un’area di sosta Camper e 25 mila euro per il restauro della fontana monumentale di Piazza Garibaldi, a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione avvenuta ieri in Consiglio regionale. A queste risorse, si devono aggiungere i 40 mila euro stanziati con apposita delibera di Giunta regionale per il muro di contenimento del dissesto idrogeologico nell’area tra la Villetta comunale e via delle Rimembranze, e i 60 mila euro complessivi arrivati nelle scorse settimane per il monitoraggio della frana di Colle della Croce”.

È quanto si legge in una nota dell’Amministrazione comunale nella quale viene sottolineato che “il lavoro di programmazione e valorizzazione del territorio, portato avanti in questi anni dall’Amministrazione Di Nino anche con la fattiva collaborazione della Regione Abruzzo, è stato confortato dai risultati e dalle risorse regionali arrivate”.

“Ringraziamo i consiglieri regionali Antonietta La Porta e Roberto Santangelo e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto De Annuntiis per il sostegno costante e l’impegno mostrato per il nostro territorio – sottolineano il sindaco Antonella Di Nino e la maggioranza di Pratola Bellissima – che ci hanno garantito fondi importanti per gli interventi programmati. Un doveroso ringraziamento va soprattutto a quei consiglieri che pur non avendo ricevuto direttamente il consenso del territorio stanno riservando alla nostra comunità un’attenzione molto forte”.

Download in PDF©