PRATOLA PELIGNA: SEQUESTRATI DALLA POLIZIA MONILI D’ORO SU UN’AUTO CONTROLLATA AL CASELLO IN A/25

PRATOLA PELIGNA -Una gran quantità di monili in oro custoditi all’interno di buste in plastica per un importo stimato di circa ventimila euro, centinaia di astucci-contenitori per gioielli vuoti e 3550 euro di denaro contante è quanto trovato in possesso da agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna nel pomeriggio di venerdì scorso ad una coppia di giovani campani che viaggiavano sulla A25 a bordo di un’autovettura a noleggio.

I due non esercitano attività riconducibili al commercio di preziosi, né hanno fornito plausibili spiegazioni in merito sulla disponibilità del denaro e dei preziosi.

I successivi accertamenti della Polizia Stradale, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, saranno finalizzati ad accertare la provenienza di quanto sequestrato auspicando che eventuali vittime forniscano elementi utili alla ricostruzione del caso.