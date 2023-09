PRATOLA PELIGNA: TORNANO AL LAVORO SU DECISIONE DEL RIESAME ALTRI CINQUE POLIZIOTTI SOSPESI

PRATOLA PELIGNA – Nuovi sviluppi nell’inchiesta che ha portato alla sospensione di numerosi agenti della polizia stradale di Pratola Peligna (L’Aquila).

Infatti il tribunale del Riesame aquilano a revocato la sospensione ad altri cinque degli indagati che ora possono tornare a lavorare. Secondo quanto riferisce il Centro si tratta di Alfonso Bartoli, Gianni Ranieri, Luca Madonna, Alessio Imperatore, Angelo Tarola. Lo stesso provvedimento favorevole era stato adottato per Paolo Di Loreto.

Altri quattro agenti sono in attesa dell’esito dei ricorsi in vista delle udienze del 14 e 18 settembre.

Secondo accuse tutte da provare alcuni agenti sono sospettati di aver abbandonato il posto di lavoro o di aver dormito in auto di servizio. Altri si sarebbero impossessati di oggetti sia pure di scarso valore. Poi ci sarebbe stato l’uso di auto di servizio per motivi personali. Ma per ora non è stato dimostrato nulla.