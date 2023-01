PRATOLA PELIGNA: AGGIUDICATI I LAVORI PER METTERE IN SICUREZZA I LABORATORI DELL’ ISTITUTO TECNICO

PRATOLA PELIGNA – La Provincia dell’Aquila ha aggiudicato i lavori da 120 mila euro alla ditta Mic per la messa in sicurezza dell’ala riservata ai laboratori dell’Iti di Pratola Peligna.

A primavera l’Istituto tecnico Industriale “L. Da Vinci” potrà disporre di tutti i suoi laboratori, offrendo agli studenti che stanno per iscriversi il meglio di una scuola che dà da sempre concreti e soddisfacenti sbocchi lavorativi e che in questi anni ha diplomato numerosissimi studenti, di cui quasi 150 sono stati assunti nell’immediato nelle principali aziende del territorio ed italiane: Ferrovie dello stato, RFI, Mercitalia, Italo, Enel Ferrari, Magneti Marelli, L-foundry (ex Micron), Enav Aeroporto di Fiumicino,Thales Alenia Space, Ducati corse, Honda Atessa, Sevel, Fater, Sony, Fameccanica, Guizza, Siniat, Refresco, Alfasigma, Dompé, Adria. Med. Srl, Laboratori di analisi chimica Eni Spa,Eni Spa, Walter Tosto Serbatoi, Italgas, Beta utensili, Pantex sud.

“Una scuola del territorio e per il territorio” si legge in una nota, “che può adattarsi coi suoi diversi indirizzi di studio (Meccanica, Meccatronica ed energia- Meccanica e Meccatronica AutomotiveMeccanica Meccatronica Robotica; Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione Chimica e materiali- Elettronica ed elettronica) alle attitudini, ai desideri, agli obiettivi dei giovani studenti della Valle Peligna ed oltre la Valle Peligna”.