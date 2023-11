PRATOLA: PROSEGUONO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NELL’AREA INTORNO ALLA STRADA REGIONALE 5

PRATOLA PELIGNA – Dopo l’ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria della rotonda, proseguono le opere di messa in sicurezza nell’area circostante la S.R. 5 dir. di Pratola Peligna (L’Aquila). Il nuovo intervento mira a migliorare la sicurezza oltre che degli automobilisti anche e principalmente dei pedoni che si recano nell’area ove insistono attività commerciali e ricreative.

Grande soddisfazione è stata espressa dal consigliere provinciale con delega alla viabilità provinciale della Valle Peligna e Vice Sindaco di Pratola Peligna, Nunzio Tarantelli: “Un altro passo avanti per il miglioramento della sicurezza e dell’ infrastruttura stradale che ho ritenuto prioritario per il nostro territorio in un’area particolarmente trafficata. Sono molto soddisfatto dei risultati conseguiti per la sicurezza stradale e per i pedoni, in questo importante tratto di strada nel quale sono stati eseguiti diversi interventi migliorativi durante il mio mandato. Ringrazio l’Amministrazione Provinciale e Comunale nelle persone del Presidente Caruso e del Sindaco Di Nino per aver sostenuto questa priorità ed i tecnici della Provincia tra cui l’ingegner D’Amico e l’architetto Paolini per l’ottimo lavoro svolto. Invito tutti alla massima prudenza durante l’esecuzione dei lavori che dovrebbero iniziare il prossimo 13 novembre, meteo permettendo, e terminare non oltre la metà di dicembre 2023.”