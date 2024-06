PESCARA – “C’è un dato esplosivo in questa regione delle stranezze. La Regione Abruzzo si avvale dell’invenzione bugiarda delle pre-liste di attesa nella sanità. Tali pre-liste non sono contemplate dalla normativa. Per monitorare le liste di attesa – quelle vere – il Ministero della Salute si avvale dell’istituto della

settimana-indice. Creando le pre-liste, quei numeri non entrano nel computo della settimana-indice. Compaiono solo le liste ma non le pre-liste. Dunque i dati sulle liste di attesa consegnati dalla Regione al Ministero sono falsi come monete da tre euro, che non esistono”.

Ad evidenziarlo è il deputato Pd Luciano D’Alfonso che interviene su un tema particolarmente caldo in Abruzzo, alla luce sopratttutto dell’inchiesta, per ora contro ignoti e senza ipotesi di reato, in merito alle liste d’attesa della Asl di Pescara.

“Quantifichiamo i numeri delle pre-liste: a Pescara contengono 2.000 nominativi annotati a matita, a Teramo 6.400, a Chieti ben 21.500, mentre a L’Aquila esistono rocambolescamente i ‘foglietti volanti’. Non sono cifre trascurabili: bene fa la magistratura a indagare. Sarebbe interessante sentire i vertici delle ASL, liberati dalle pressioni telefoniche, dagli spintonamenti estetici, poiché a più riprese si lamentano di questa gara a mascherare e incipriare”.

“Al Ministero dell’Economia e delle Finanze c’è una persona serissima che per sicuro sa ricostruire l’intero della verità e la sa mettere sul tavolo finalmente denudata”, conclude D’Alfonso.