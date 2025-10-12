PRE-SEASON: BILANCIO POSITIVO PER LA RUGBY L’AQUILA

L’AQUILA – Il precampionato della Rugby L’Aquila si chiude positivamente: al termine dell’ultimo incontro disputato oggi pomeriggio allo Stadio Tommaso Fattori, i neroverdi si sono imposti sui Lions Alto Lazio Rugby con il punteggio di 29 a 14.

Un match che ha offerto buone indicazioni allo staff tecnico e ha scaldato il pubblico presente sugli spalti. Numerosi i tifosi che hanno sostenuto il 15 di coach Milani al Fattori, ma anche gli abbonati che hanno seguito la diretta streaming: un segnale di vicinanza ai neroverdi, che accompagna la squadra verso l’inizio della stagione ufficiale.

“Buono l’atteggiamento degli atleti coinvolti– dichiara in una nota l’assistant coach, Riccardo Parisse – e il volume di gioco, anche se i ragazzi, in alcuni momenti avrebbero potuto dare un po’ di più. Stiamo comunque lavorando per crescere, ben consapevoli del campionato che ci aspetta”.

In questo periodo di stop del campionato, il gruppo si è molto compattato ed è in buona forma fisica. Il lavoro svolto in questi mesi ha consolidato non solo gli aspetti tecnici, ma anche il legame umano tra giocatori e staff, uno dei punti di forza di questa Rugby L’Aquila

“È stata una partita di rodaggio in vista dell’esordio ufficiale in campionato – commenta il presidente Mauro Scopano – L’obiettivo principale era far acquisire ritmo di gara ai ragazzi e arrivare pronti, evitando infortuni. Complimenti ai Lions Alto Lazio, una squadra solida, ben organizzata e di grande valore: sono certo che anche quest’anno sapranno confermarsi ai vertici del campionato di Serie B. Colgo l’occasione per rivolgere un sincero in bocca al lupo al presidente David Morgantini, con il quale si è instaurato un rapporto di profondo rispetto e stima reciproca”.

Foto di Francesco Tetè