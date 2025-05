PRECARI ASL: AVS SULMONA, “CONSIGLIERE REGIONALI VALLE PELIGNA SI ASSUMANO RESPONSABILITA'”

SULMONA – “La recente diffida inviata dalla Regione Abruzzo alla ASL 1, che impone ‘l’immediata sospensione’ della procedura di aggiudicazione della gara per il rinnovo del servizio esterno, ad oggi in proroga, affidato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Biblos, Az Solutions e Vigilantes Group, aggiudicatarie del vecchio bando, scaduto però il 15 agosto scorso, rischia di mandare a casa circa 150 lavoratori precari. Questi lavoratori, spesso con anni di servizio alle spalle, sono fondamentali per garantire l’erogazione dei servizi sanitari nel nostro territorio, già fortemente penalizzato”.

Lo scrive, in una nota, Alleanza Verdi Sinistra – AVS Sulmona.

“È inaccettabile che, mentre è agevole trovare i fondi per la cosiddetta ‘legge mancia’, si colpiscano lavoratori che hanno sostenuto il sistema sanitario anche nei momenti più duri. Il centrodestra regionale ha più volte dichiarato che la situazione del debito sanitario era sotto controllo, oggi invece emerge un quadro di confusione e irresponsabilità. Hanno mentito sapendo di mentire oppure sono dei pasticcioni a cui non bisognerebbe lasciare amministrare neanche un gruppo whatsapp?”.

“In questo contesto, chiediamo conto alle tre consigliere regionali del centrodestra elette nella Valle Peligna – Marianna Scoccia (Noi Moderati), Antonietta La Porta (Forza Italia) e Maria Assunta Rossi (Fratelli d’Italia): dove sono ora che il territorio ha bisogno di risposte? Pensano davvero di poter restare in silenzio sulla questione mentre 150 lavoratori rischiano il posto e la sanità locale affonda?”.

Alleanza Verdi e Sinistra Sulmona esprime “piena solidarietà ai lavoratori coinvolti e ribadisce il proprio impegno nella difesa della sanità pubblica e dei diritti dei cittadini. Alle rappresentanti locali del centrodestra diciamo con chiarezza: meno marchette elettorali e più atti concreti per il bene comune. È ora di mettere da parte la propaganda, assumersi la responsabilità politica delle scelte fatte e trovare soluzioni immediate e reali altrimenti che ci sia il buon gusto delle dimissioni. Non è più tempo di sorrisi e passerelle: è tempo di lavoro serio e responsabilità verso le cittadine ed i cittadini, verso le lavoratrici ed i lavoratori”.

“AVS Sulmona sarà al fianco di chi, in queste ore, si è vista piombare la notte in casa tramite una mail che comunicava la sospensione del servizio di supporto tecnico e amministrativo e l’imposizione delle ferie obbligatorie fino a nuova comunicazione”, conclude la nota.