L’AQUILA – Hanno scatenato dure reazioni le parole del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, responsabile nazionale Enti locali di FdI e presidente dell’Anci Abruzzo, in merito alla questione dei paventati licenziamenti che preoccupano i 150 precari del settore tecnico e amministrativo della Asl provinciale dell’Aquila, dopo il mancato rinnovo dell’appalto, una delle misure disposte dal Dipartimento della Salute, guidato da Emanuela Grimaldi, a causa del debito sanitario da 113 milioni.

Nell’intervista rilasciata ad AbruzzoWeb il primo cittadino, che è anche presidente del Comitato ristretto dei sindaci, tra le altre cose, ha dichiarato: “L’ipotesi di bloccare il concorso in atto è una mossa illogica e ingiusta, perché a quel concorso si sono iscritti in settemila, in tremila hanno partecipato, non vedo perché a loro debba essere preclusa la possibilità di avere un’assunzione a tempo indeterminato”. E ancora: “non c’è nessuna norma che possa garantire che i precari vengano internalizzati, sistemati in Abruzzo Progetti, società di scopo. Perché chi racconta queste cose illude le persone, fa leva su un bisogno. C’è un certo tipo di politica, un certo tipo di sindacato che utilizza le necessità, le preoccupazioni, le legittime paure di persone di questo territorio come scudi umani”. (Qui il link)

Non si è fatta attendere la dura replica del consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, da giorni al fianco di lavoratori e sindacati che hanno avviato una mobilitazione e che hanno convocato un’assemblea pubblica per domani: “Rientrato dall’ennesimo viaggio all’estero, il sindaco Biondi si accorge finalmente della vertenza che rischia di far finire per strada 150 lavoratrici e lavoratori che da anni garantiscono servizi amministrativi essenziali nella Asl aquilana e parla della sanità. Lo fa – purtroppo – tenendosi a debita distanza da quegli uomini e donne in carne ed ossa, mortifica le loro paure e la loro lotta sacrosanta, attacca ingiustamente i sindacati che li difendono, dimostra con le sue parole di essere d’accordo con il loro licenziamento”.

Gli stessi lavoratori hanno inviato una risposta al sindaco, spiegando, tra le altre cose: “Nel pieno rispetto istituzionale, ci preme sottolineare alcuni aspetti che riteniamo siano stati interpretati in modo parziale. In qualità di lavoratori, non abbiamo mai chiesto il blocco né il congelamento della graduatoria concorsuale. Al contrario, abbiamo sempre sostenuto che si potesse utilizzare tutto il tempo di attesa consentito dalla normativa per avviare un tavolo tecnico-politico-sindacale volto a individuare una soluzione che tuteli tutti”.

PIETRUCCI: “BIONDI D’ACCORDO CON LICENZIAMENTI, BASTA OFFESE, CONVOCHI INCONTRO”

“La drammatica verità è che: il rischio di licenziamento dei 150 operatori è il frutto della gestione fallimentare della ASL1 e Biondi li abbandona al loro destino: sostanzialmente dice ‘sono fatti loro, si arrangino’; in questi anni di Giunta Marsilio la sanità è vergognosamente peggiorata: sono diminuiti i servizi di assistenza, il personale è sottodimensionato, le file d’attesa sono interminabili, migliaia di persone devono rinunciare a curarsi per i costi e i tempi insostenibili; Marsilio (e Biondi complice silenzioso come Presidente del Comitato dei Sindaci della ASL1) sono riusciti a fare un debito di 200 milioni; per coprire questo buco sono state aumentate le tasse degli abruzzesi; per ridurre ulteriormente la spesa sanitaria la Regione obbliga ancora di più le ASL a tagliare costi, investimenti, personale”.

“Denunciare questo sfascio che colpisce la parte più fragile e più povera della popolazione aquilana è il primo dovere di ognuno di noi – aggiunge Pietrucci – E dovrebbe essere il primo dovere di un sindaco, che invece in questi anni ha condiviso questo risultato nefasto. Perché non c’è stata nessuna programmazione, nessuna volontà di confronto coi sindacati e le categorie professionali sanitarie, nessun coinvolgimento degli amministratori locali, nessun confronto con Regione e Governo. E la sanità aquilana, rispetto a quella delle altre ASL è stata penalizzata in modo umiliante.

Parliamo di questo, dunque, partendo dalla vertenza di 150 persone che non meritano di essere buttate per strada.

“Noi siamo semplicemente al loro fianco. Ed è pazzesco parlare di ‘scudi umani’: gli ‘scudi umani’ li usano i terroristi. Davvero non c’è bisogno di offendere, caro sindaco. Non c’è bisogno di offendere stando comodamente seduto a dettare una lunga dichiarazione. C’è bisogno invece di stare al loro fianco per sostenerli e trovare le soluzioni giuste. Come abbiamo fatto anche noi – sempre insieme a lavoratori e sindacati – quando eravamo al governo o all’opposizione: perché la stabilizzazione dei precari al Comune, la lotta degli operatori dei call-center, o la salvezza di Abruzzo Engineering che era stata messa in liquidazione è frutto anche della nostra buona politica di lotta e delle nostre amministrazioni”.

“I problemi siamo abituati ad affrontarli così: in piazza e nelle sedi istituzionali, ovunque sia necessario e giusto. Dunque, caro Sindaco, non avere paura a confrontarti in pubblico.

Non vuoi farlo sabato per portare giustamente tuo figlio a una festa? Bene. Convoca tu dove e quando vuoi un incontro. Noi ci saremo”, conclude Pietrucci.

PRECARI: “MAI CHIESTO BLOCCO CONCORSO,> MA SOLUZIONE A TUTELA LAVORATORI”

Illustrissimo Sindaco Pierluigi Biondi,

in riferimento alle Sue recenti dichiarazioni, riteniamo doveroso intervenire per fornire alcune precisazioni, con l’obiettivo di chiarire la nostra posizione e favorire un confronto costruttivo e trasparente.

Nel pieno rispetto istituzionale, ci preme sottolineare alcuni aspetti che riteniamo siano stati interpretati in modo parziale. In qualità di lavoratori, non abbiamo mai chiesto il blocco né il congelamento della graduatoria concorsuale. Al contrario, abbiamo sempre sostenuto che si potesse utilizzare tutto il tempo di attesa consentito dalla normativa per avviare un tavolo tecnico-politico-sindacale volto a individuare una soluzione che tuteli tutti.

Desideriamo inoltre precisare che nella graduatoria non è presente alcuna clausola che preveda una riserva del 50% ai lavoratori precari provenienti dalle cooperative, ma solo per coloro attualmente assunti direttamente presso la ASL.

Ci teniamo a sottolineare che non vi è da parte nostra alcuna contrapposizione nei confronti del concorso stesso. Al contrario, riconosciamo pienamente il valore del merito e riteniamo giusto che chi ha superato il concorso veda garantito il proprio diritto a entrare in graduatoria e ad essere assunto.

Tuttavia, riteniamo altrettanto fondamentale che venga riconosciuto e tutelato il percorso di tutti quei lavoratori che da oltre vent’anni hanno dedicato anima, corpo, competenza e sacrificio a questa Azienda, spesso in condizioni di precarietà e incertezza.

Chiediamo, pertanto, che si individui un percorso equilibrato, rispettoso delle leggi e delle persone, che coniughi la giusta valorizzazione del merito con la tutela della dignità e della continuità occupazionale di chi ha servito con professionalità il sistema sanitario pubblico.