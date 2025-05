PRECARI ASL L’AQUILA: APPROVATA RISOLUZIONE CDX, IN PIANO 123 ASSUNZIONI, “AL LAVORO PER SOLUZIONE”

L’AQUILA – Maggioranza di centrodestra e opposizioni in Consiglio regionale spaccate sulla risoluzione per la stabilizzazione dei 150 precari del settore amministrativo della Asl provinciale dell’Aquila, che però sono sono tornati al lavoro dopo due giorni di ferie forzate, anticamera del licenziamento, a cui erano stati posti dalle cooperative che gestiscono l’appalto esterno per il mancato rinnovo dell’appalto causato dal blocco dei Dipartimento Salute nell’ambito delle misure per il debito sanitario.

Il Consiglio regionale, che in serata ha licenziato il pdl che destina 113 milioni di euro alla copertura del buco, ha approvato con i voti della maggioranza di centrodestra una risoluzione sulla vertenza dei 150 precari, in piazza da alcuni giorni nonostante l’aggiudicazione del nuovo bando alle stesse cooperative Biblos di Pescara, Az solutions di Roma e e Vigilantes Group di Giulianova, per altri quattro anni da parte dell’azienda sanitaria.

L’assemblea ha bocciato il documento proposto dal centrosinistra che vede come primo firmatario il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci.

Secondo quanto si è appreso, domani i lavoratori, d’intesa con il sindacati, decideranno altre forme di mobilitazione, tra cui lo sciopero e un sit-in sotto palazzo Margherita, sede del Comune dell’Aquila, per protestare contro il sindaco Pierluigi Biondi, presidente del comitato ristretto dei sindaci, accusato di non avere finora parlato della situazione. I precari hanno confermato il presidio difronte a palazzo Silone, sede della Giunta regionale all’Aquila.

Oggi davanti al prefetto era fallito il tentativo di raffreddamento. Una delegazione era stata ricevuta dai capigruppo in Consiglio regionale.

Nella risoluzione approvata, premettendo che la Asl dell’Aquila ha individuato in 123 assistenti amministrativi il fabbisogno all’interno del piano triennale, si impegna il presidente della Giunta, Marco Marsilio, di FdI, a proporre modifiche emendative, attraverso i parlamentari eletti in Abruzzo, al fine di estendere l’efficacia della normativa statale di cui all’articolo 1, comma 268, lettera c, della legge 30 dicembre 2021, n.234, al personale amministrativo e tecnico dei servizi esternalizzati che opera nel servizio sanitario nazionale”, e di costituire un tavolo istituzionale con la partecipazione di Regione, Asl, sindacati, rappresentanze dei lavoratori e degli enti locali, “per monitorare costantemente la evoluzione della vicenda”.

In questa risoluzione c’è il via libera alla assunzione di 53 amministrativi nell’ambito del concorso del quale si sono concluse le prove selettive.

Una graduatoria che dura tre anni e alla quale potranno attingere, nella lista degli idonei, altre Asl e altri enti in Abruzzo.

Nel documento si sottolinea che che la Asl provinciale “procederà ad assumere dalla graduatoria concorsuale tutti e 123 assistenti” e che le assunzioni di cui sopra non saranno comunque in grado di assorbire tutto il personale che attualmente per il tramite delle società cooperative, fornisce i servizi di supporto amministrativo e tecnico alla stessa azienda e che “obiettivo comune è quello di assicurare a tutto il personale precario che da anni presta la propria opera presso la Asl dell’Aquila, un rapporto di dipendenza stabile”.

In quella bocciata, invece, veniva chiesta la sospensione del procedimento concorsuale “per permettere le valutazioni di merito per risolvere definitivamente la criticità dei 150 precari, l’avvio di una procedura di stabilizzazione”, e poi i tre punti presenti nell’istanza della maggioranza”.

Vanno il tentativo di un unico documento.

“Risponderete del futuro di 150 famiglie”, ha detto Pietrucci il quale ha sottolineato che l’ istanza era stata concordata con lavoratori e sindacati.

“Non si può bloccare la pubblicazione della graduatoria del concorso e negare il diritto di coloro che hanno partecipato ad una procedura concorsuale – ha commentato il capogruppo di FdI, Massimo Verrecchia – Con il tavolo che costituiremo lavoreremo per trovare la soluzione migliore possibile attraverso lo strumento normativo”.