PRECARI ASL L’AQUILA: ARRIVA LA SOLIDARIETA’ DI CISL, CGIL, MANUTENTORI E ADDETTI ANTINCENDIO

L’AQUILA – FIM-CISL e FIOM-CGIL territoriali congiuntamente ai Lavoratori dell’appalto ASL1 L’Aquila-Avezzano-Sulmona addetti alle manutenzioni elettriche e idrauliche nonché alla sorveglianza antincendio e le loro RSU/RSA esprimono solidarietà “ai precari del supporto tecnico e amministrativo della ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila che stanno vivendo una complessa e assurda vertenza. E’ del tutto evidente che il sistema degli appalti della ASL1 non è in grado di dare risposte né alle cittadine e ai cittadini sempre più spesso alle prese con un servizio sanitario regionale carente e inefficiente, né tantomeno a quelle Lavoratrici e Lavoratori del supporto tecnico e amministrativo come anche di TUTTI gli altri servizi esternalizzati dalla ASL1, compresi quelli addetti alla manutenzione elettrica e idraulica e alla sorveglianza antincendio, i quali chiedono certezza e continuità occupazionale in coerenza con la natura continuativa delle attività che svolgono da decenni presso gli ospedali e i presidi sanitari della nostra provincia”.

“I lavoratori dell’appalto ASL1 per la manutenzione elettrica e idraulica e addetti alla sorveglianza antincendio sono da settimane sotto la spada di Damocle di un possibile licenziamento da parte della ditta SE.MA, di cui sono dipendenti, a seguito di un contenzioso proprio tra ASL1 e SE.MA di cui, ovviamente, i Lavoratori non hanno alcuna responsabilità. Eppure sono i primi a pagarne le conseguenze con la messa in discussione del loro posto di lavoro. Come potrebbero assicurare le cure, alle cittadine e ai cittadini, ospedali e presidi sanitari dove non funzionassero sale operatorie, terapia intensiva, dialisi, pronto soccorso, ascensori, controllo aerazione, centrali antincendio, riscaldamento/condizionamento ecc, il cui funzionamento è garantito proprio di questi lavoratori? Come rappresentanti sindacali dei Lavoratori addetti alle manutenzioni elettriche e idrauliche e alla sorveglianza antincendio, rafforziamo la richiesta di lavorare sulla costituzione di un tavolo Politico-Tecnico-Sindacale per esplorare la possibilità di una internalizzazione delle Lavoratrici e Lavoratori in appalto a mezzo di una società in house della Regione Abruzzo, a garanzia della continuità occupazionale per gli addetti attualmente in forza e per tutti i servizi esternalizzati da parte della ASL”.