PRECARI ASL L’AQUILA: IL 16 GIUGNO INCONTRO PUBBLICO ALL’OSPEDALE SAN SALVATORE

L’AQUILA – “Un’occasione di confronto aperto con operatori, cittadini, istituzioni e organi di informazione, per chiedere risposte concrete e immediate a chi può salvare centocinquanta lavoratori dalla disoccupazione”.

Lunedì 16 giugno, alle ore 15:30, si terrà un incontro pubblico nell’aula “Dal Brollo” dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila per discutere la delicata e irrisolta condizione dei lavoratori precari impiegati tramite cooperativa presso la Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

L’iniziativa è promossa da Anaao-Assomed L’Aquila e Fesica-Confsal L’Aquila, con l’obiettivo – si legge in una nota – “di accendere i riflettori su una questione ormai non più rinviabile: la stabilizzazione e la piena valorizzazione di professionalità essenziali per il funzionamento quotidiano del sistema sanitario locale”.

Organizzano e interverranno Loreto Lombardi, segretario aziendale Anaao-Assomed L’Aquila e primario del reparto di Chirurgia e diagnostica endoscopica, e Marcello Vivarelli, segretario regionale abruzzese della Fesica-Confsal, sindacato da tempo in prima linea a tutela dei lavoratori precari, inclusi quelli del comparto cooperativo.

Tutti i lavoratori coinvolti, i rappresentanti delle istituzioni e della società civile sono invitati a partecipare.