PRECARI ASL L’AQUILA: LEGA, “NESSUN LICENZIAMENTO, CONCESSA PROROGA CONTRATTO”

L’AQUILA – “I 150 lavoratori del servizio di supporto tecnico e amministrativo della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila non saranno licenziati. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, lo ha affermato con chiarezza, annunciando la proroga del contratto, all’esito di un tavolo Regione Asl L’ Aquila”.

Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri regionali della Lega, Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti insieme al vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente.

“Una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e ringraziamo il presidente Marsilio per essersi prontamente attivato per salvaguardare i lavoratori interessati – aggiungono – Già da oggi è operativo il tavolo tecnico tra Regione e Asl, istituito per individuare la soluzione più adeguata a tutela di tutti i lavoratori coinvolti e per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro e dei servizi”.