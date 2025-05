PRECARI ASL L’AQUILA: PIETRUCCI, “DA DOMANI IN 150 SBATTUTI FUORI DAL POSTO DI LAVORO, VERGOGNA”

L’AQUILA – “Da domani 150 aquilani, lavoratrici e lavoratori della Asl1, vengono sbattuti fuori dal posto di lavoro e tutti gli eletti della destra in Abruzzo e in particolar modo quelli che provengono dalla provincia dell’Aquila, sono responsabili. Il manager Ferdinando Romano, messo con le spalle al muro, dopo la lettera di Emanuela Grimaldi e della direzione del dipartimento Sanità a Pescara, non farà la proroga”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci.

“Tutti fuori – sottolinea – Molti di loro sono addirittura gli ex LSU del fallimento Irti, prossimi alla pensione e sono precari in Asl da 20 anni. Madri e padri di famiglia buttati fuori dal posto di lavoro dopo aver dedicato anni e anni di lavoro per tenere a galla servizi essenziali di una ASL in un territorio che ha dovuto affrontare diversi terremoti e tante calamità naturali”.

“Una Asl, quella dell’Aquila, Avezzano, Sulmona – osserva – che sovraintende la metà del territorio regionale e che eroga servizi sanitari su 73 punti di erogazione (il doppio rispetto a Teramo e Pescara 1/3 in più rispetto a Chieti). Come si può continuare a non tenere conto di queste differenze abissali?? Dove sono gli eletti che durante il Covid portavano le ferratelle e torte in corsia o di recente si facevano fotografare mentre portavano le colombe nei reparti? Dove sono quelli che usavano la retorica chiamando i dipendenti Asl ‘Angeli del Covid’? Dov’è il sindaco dell’Aquila che convinceva gli aquilani che era giusto colorare di nero l’Abruzzo, il comune dell’Aquila e il governo nazionale, facendo candidare proprio Giorgia Meloni sul nostro territorio, e prometteva che sarebbe stato un vantaggio per tutti?”.

“Una vergogna infinita. Questa destra è una vergogna. È in atto un tentativo di demolizione della Asl1 in previsione della scelta che dovrà fare la Regione Abruzzo dei Dea di secondo livello. Daremo battaglia in tutte le sedi senza sconti e la protesta che c’è stata sull’aumento delle tasse è soltanto l’inizio”, conclude Pietrucci.