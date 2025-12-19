PRECARI ASL L’AQUILA: PIETRUCCI E ALBANO, “BENE EMENDAMENTO, ORA AL LAVORO PER STABILIZZAZIONI”

L’AQUILA – “Finalmente al Senato è stato approvato questo emendamento che riguarda i precari della Asl e la loro stabilizzazione”.

Sulla questione della stabilizzazione dei precari amministrativi e tecnici della sanità si èparlato questa mattina nel corso di una conferenza stampa dal consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci, e dal capogruppo dei democratici in Consiglio comunale, Stefano Albano.

“L’emendamento, sottoscritto da tutti i gruppi politici, è arrivato purtroppo tardivamente – ha osservato Pietrucci -, poiché da sempre sostenevamo con la Cgil che, per risolvere il problema generale, riguardando tutte le figure professionali precarie impiegate nelle Asl bisognava modificare la Legge 234 del 2021 e come chiesto più volte da me e dai precari, sospendere il concorso così da scegliere la via della novazione normativa diretta ,per regolarizzare tutti. Cosa che, lo sottolineo, sia noi che la Cgil abbiamo sostenuto da sempre, così come sostenuto dal sindacato Fesica in tutte le sedi”.

“Grazie alla battaglia di maggio – aggiunge – si é arrivati all’emendamento approvato ieri. Se avessero seguito per tempo i suggerimenti arrivati dalla CGIL e dal sindacato Fesica, ribaditi pubblicamente e attraverso la mia risoluzione in Consiglio regionale, adesso staremo parlando di stabilizzazione prioritaria di tutti i precari e poi si sarebbero ultimate le procedure concorsuali”.

Secondo il consigliere regionale Pietrucci: “Ora, tenendo presente che si andrà a uno scorrimento della graduatoria del concorso, valutato il fabbisogno della Asl1, si dovrà cominciare un percorso che porti alla stabilizzazione dei precari. Ovviamente con il concorso e la relativa graduatoria, il percorso adesso sarà più lungo e complesso ma bisogna perseguirlo in ogni modo. Bisognerà trovare le modalità le risorse e il tempo per stabilizzarli tutti i precari Asl 1. In questo senso va riconosciuto il ruolo, per raggiungere questo obiettivo, che si è assunto il direttore della Asl, Paolo Costanzi, che ha lavorato alacremente, dimostrando grande attaccamento al territorio e ai precari, per arrivare all’approvazione dell’emendamento. Ringrazio i parlamentari che si sono spesi a cominciare dal capogruppo del Pd in commissione bilancio al Senato, Daniele Manca, tra i primi firmatari”.

Dal canto suo, il capogruppo in Consiglio comunale, Stefano Albano, ha rimarcato: “L’approvazione dell’emendamento è frutto di un lavoro corale, dei sindacati in particolare della CGIL, ma anche del nostro impegno in Consiglio comunale. Siamo stati i primi infatti a riaccendere con forza la questione quando altri esponenti politici e istituzionali erano colpevolmente distratti. Abbiamo lavorato affinché tutte le forze politiche dessero il proprio sostegno, nonostante l’iniziale disinteresse del sindaco Pierluigi Biondi, che ha perfino disertato il Consiglio comunale straordinario che si tenne sul tema e che, in sua assenza, portò ad un importante documento votato all’unanimità da maggioranza e opposizione, il cui scopo era proprio il sostegno trasversale all’emendamento parlamentare. Ora si dovrà lavorare per la stabilizzazione di tutti. Poiché nessuno dovrà rimanere fuori”.