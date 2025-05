PRECARI ASL L’AQUILA: SABATO ASSEMBLEA PUBBLICA, “VOGLIAMO SOLUZIONI IMMEDIATE E CONCRETE”

L’AQUILA – Sabato 24 maggio 2025, alle ore 09:30, presso la Casa del Volontariato dell’Aquila alle ore 9.30, si terrà un’assemblea pubblica dei lavoratori precari delle cooperative attive nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, per affrontare il rischio concreto di licenziamento per circa 150 operatori dei settori amministrativo e tecnico, che da anni, pur in condizioni di precarietà, garantiscono il funzionamento quotidiano della sanità pubblica nella provincia dell’Aquila.

Sono stati convocati, tra gli altri, i senatori Guido Quintino Liris, Michele Fina, Gabriella Di Girolamo; i sindaci dell’Aquila e dei comuni della provincia; i membri del Comitato ristretto dei Sindaci della Asl 1, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il vicepresidente, Emanuele Imprudente, gli assessor regionali Nicoletta Verì, Mario Quaglieri e Roberto Santangelo, i consiglieri regionali del territorio aquilano, i consiglieri comunali dei comuni interessati, i vertici della Asl 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, i rappresentanti degli Ordini dei Medici e degli Infermieri della provincia dell’Aquila; le segreterie provinciali dei sindacati ed i rappresentanti Anaao-Assomed L’Aquila, il sindacato dei Medici dirigenti dell’Aquila.

“L’assemblea – spiegano i precari – intende essere un momento di confronto pubblico e istituzionale, volto a sollecitare soluzioni immediate per la salvaguardia dei posti di lavoro e la tutela del servizio sanitario”.

“Noi lavoratori, che da anni contribuiscono con professionalità e dedizione a mantenere in piedi la sanità pubblica territoriale, chiediamo risposte concrete per il nostro futuro e di quello delle nostre famiglie”, concludono.