PRECARI ASL L’AQUILA: VERRECCHIA (FDI), “NESSUN LICENZIAMENTO, MARSILIO HA CONVOCATO INCONTRO”

L’AQUILA – “Nessun licenziamento in vista, anzi, la prossima conclusione del concorso porterà all’assunzione stabile di dipendenti che sono precari da oltre 10 anni”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“Non c’è alcuna relazione tra il piano di rientro della sanità, ed eventuali tagli – continua Verrecchia – con il caso dei 150 dipendenti della Asl1 che da domani sono stati messi in ferie. La questione riguarda esclusivamente un confronto tra il dipartimento salute della Regione Abruzzo e la Asl1 in merito alla procedura del rinnovo di un servizio di supporto amministrativo che interessa appunto 150 dipendenti che da anni prestano la loro attività a servizio del nostro sistema sanitario”.

“Bisogna ora solo risolvere un problema non facilissimo per gestire la fase di transizione tra la scadenza del contratto attuale e la conclusione della procedura concorsuale individuando il corretto percorso amministrativo. Domani sarà il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, rientrato stasera da Bruxelles, a coordinare un incontro tra il dipartimento salute e la Asl1 per individuare una positiva soluzione”, conclude Verrecchia.