L’AQUILA – Chi non sarà assunto con il concorso, con 53 posti subito disponibili, e fino a 123 posti previsti nel piano triennale, scorrendo la graduatoria degli idonei potrà concorrere, come seconda opzione, comunque alla stabilizzazione, estesa anche agli amministrativi che operano nella sanità, con l’impegno dei parlamentari abruzzesi di far approvare un emendamento alla norma nazionale, come richiesto nel documento approvato dal consiglio regionale del 20 maggio.

Infine, sono possibili avvisi pubblici per singoli settori, in cui avrà un peso e un riconoscimento la professionalità acquisita sul campo.

Sono queste le tre soluzioni, per l’incandescente vertenza dei 150 precari del supporto amministrativo e tecnico della Asl provinciale dell’Aquila, che ad AbruzzoWeb.it.ha illustrato Guido Quintino Liris, senatore di Fratelli d’Italia, vice coordinatore regionale, capogruppo della commissione Bilancio, dirigente medico in aspettativa proprio nella Asl aquilana.

“Ci sono tre strade che a mio avviso portano alla soluzione, doverosa, per questi lavoratori diventati determinanti nell’azienda sanitaria – entra nel merito Liris -. Tre strade sulle quali stiamo lavorando, anche a Roma: il concorso in dirittura di arrivo con 53 posti e poi con i 123 posti che la Asl ha previsto nel fabbisogno. Poi, l’emendamento sulla stabilizzazione come richiesto nel documento approvato dal consiglio regionale e, poi, la novità di avvisi pubblici settoriali per valorizzare le professionalità maturate con contratti a tempo determinato e per avviare tutti alla stabilizzazione. In tal modo salviamo i posti di lavoro, l’organizzazione della Asl abbassando i costi visto che con le società interinali sono superiori”.

I 150 precari sono in stato di agitazione, ora tornati al lavoro senza certezze, dopo due giorni di ferie forzate, anticamera del licenziamento, a cui erano stati posti dalle cooperative Biblos di Pescara, Az solutions di Roma e e Vigilantes Group di Giulianova che gestiscono l’appalto esterno per il mancato rinnovo del contratto a causa del blocco imposto dal Dipartimento Salute nell’ambito delle misure per il debito sanitario.

Poi c’è stata la marcia indietro da parte della Asl, dopo il summit del presidente Marco Marsilio di Fdi, con i vertici del dipartimento e della Asl, con l’aggiudicazione del nuovo bando alle stesse cooperative, per altri quattro anni da parte dell’azienda sanitaria.

“Occorre tutelare tutti i posti di lavoro e non può non essere che così – si accalora Liris -: parliamo di persone che anche da venti anni hanno prestato servizio, hanno maturato delle professionalità, parliamo di 150 famiglie che non possono essere abbandonate”.

Una presa di posizione politica di pieno sostegno, diversa da quella assunta dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, anche lui di Fdi, avversario interno al partito dello stesso Liris, e anche rispetto a quella del suo alleato nella corrente vincente di Fdi in provincia dell’Aquila, il capigruppo in consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

Biondi, che è anche presidente del Comitato ristretto dei sindaci della Asl provinciale e presidente regionale dell’Anci, a questo giornale aveva bocciato seccamente l’ipotesi di internalizzazione, o l’assunzione in una società in house della Asl da costituire, o anche nella società in house della Regione Abruzzo Progetti, affermando che va data priorità ai diritti di chi ha fatto il concorso, ed è stato per questo preso di mira con veemenza dagli stessi precari, accusato di “disinteresse” e costretto ad ingaggiare un durissimo scontro, senza esclusione di colpi, in primis con il consigliere regionale aquilano del Pd, Pierpaolo Pietrucci.

Liris, dal canto suo, considera ogni ipotesi ancora in campo, pur non nascondendo che la strada è ostica, vista la situazione debitoria della sanità abruzzese, che ha portato martedì scorso all’approvazione di una maxi manovra da 113 milioni di euro per far fronte al deficit maturato nel 2024.

Il riferimento di Liris, relativo alla seconda soluzione in campo, è all’emendamento approvato dalla maggioranza di centrodestra nella seduta del 20 maggio, che premettendo che la Asl dell’Aquila ha individuato in 123 assistenti amministrativi il fabbisogno all’interno del piano triennale, si impegna il presidente della Giunta, Marsilio, a proporre modifiche emendative, attraverso i parlamentari eletti in Abruzzo, al fine di estendere l’efficacia della normativa statale di cui all’articolo 1, comma 268, lettera c, della legge 30 dicembre 2021, n.234, al personale amministrativo e tecnico dei servizi esternalizzati che opera nel servizio sanitario nazionale”, e di costituire un tavolo istituzionale con la partecipazione di Regione, Asl, sindacati, rappresentanze dei lavoratori e degli enti locali, “per monitorare costantemente l’evoluzione della vicenda”.

Nella risoluzione c’è il via libera alla assunzione di 53 amministrativi nell’ambito del concorso del quale si sono concluse le prove selettive.

La graduatoria durerà tre anni e alla quale potranno attingere, nella lista degli idonei, altre Asl ed altri enti in Abruzzo.

La partita, tiene comunque a sottolineare Liris “si deve giocare, con la politica compatta, anche e soprattutto sul fronte del sotto finanziamento della sanità abruzzese”.

Tenuto conto che, sottolinea Liris, “è il tavolo di monitoraggio interministeriale ad aver indicato come criticità da rimuovere l’eccessivo ricorso agli interinali, nell’ambito amministrativo”.

Sottolineando con forza dunque che la madre di tutte le battaglie, anche per il destino dei 150 precari, è quella di ottenere finalmente una più equa ripartizione tra le Regioni del Fondo sanitario nazionale, calcolato oggi con il criterio del numero di abitanti, senza tener conto delle caratteristiche territoriali, che penalizza, per centinaia di milioni, regioni come l’Abruzzo, con grande estensione territoriale rispetto ad un bassa densità di residenti.

“Quella dei precari – esordisce Liris – è una vicenda complessa, che affonda le radici nel lontano 2009, l’anno del terremoto e poi negli anni successivi, quando di fatto per tutta una serie di ragioni, a cominciare dal blocco del turnover, ci fu il ricorso alle prestazione di servizi con interinali e alle somministrazioni, almeno per quanto riguarda l’ambito amministrativo, visto anche che per decenni non sono stati fatti concorsi per questa categoria”.

Questo, sottolinea però Liris, “ha fatto sì che continuavano a lievitare i costi di gestione, tenuto conto che nel bilancio le spese di personale devono essere contenute entro un tot, una percentuale, che però non prevedeva gli interinali e i somministrati”.

Pertanto la partita è molto più complessa rispetto al perimetro della Asl provinciale aquilana, ragiona Liris.

“La politica deve fare un salto di qualità, in termini di responsabilità, senza rischiare di essere populisti ma nemmeno di essere disfattisti. Contemperando quelle che sono le esigenze della politica con quelle che sono esigenze tecnico-amministrative e giuridiche, aspetti da cui non si può prescindere. Non si può non tener conto che il tavolo di monitoraggio ha evidenziato una spesa eccessiva per quel che riguarda il ricorso alle agenzie di somministrazione, al personale interinale, che ha chiesto ‘per quale motivo ci sono tanti milioni che vengono assorbiti in questo capitolo di spesa che non è personale interno? Perché c’è stato un abuso di questo strumento?’ . E ciò ha indotto la direzione regionale a muoversi di conseguenza” ovvero ad aver stoppato inizialmente il rinnovo del bando per le tre cooperative.

Veniamo dunque alla soluzione rappresentata eventualmente dalla società in house.

“Anche qui – afferma Liris -, la società di scopo va contemperata con le esigenze che l’ambito regionale ci indica. Stiamo parlando di un quantitativo importante di persone. Occorre capire quelle che sono le capacità assunzionali della Asl. Occorre insomma trovare la strada per conciliare le esigenze e i diritti di chi ha partecipato al concorso, ma anche di chi per venti anni ha assicurato servizi, professionalità, con tanti sacrifici. Questo è lo sforzo che deve fare oggi la politica”.

Uno sforzo che riguarda, in ultima analisi, anche alla vertenza che il presidente Marco Marsilio, di Fdi, assieme ai parlamentari abruzzesi ha inteso portare a livello governativo, quello della modifica della ripartizione del fondo sanitario nazionale.

“Il tema è più ampio, riguarda il finanziamento adeguato e ben più consistente di quello attuale che l’Abruzzo deve ottenere. Nella commissione Bilancio mi sono più volte confrontato e anche scontrato con regioni come la Lombardia sul tema della ripartizione di fondo sanitario nazionale. Emblematica la battaglia che con estrema difficoltà abbiamo vinto in Senato sulla ripartizione del payback, dopo che il Presidente era riuscito a far valere le ragioni dell’Abruzzo in Conferenza Stato-Regioni. Questi esempi di sperequazione sono la dimostrazione dell’ incapacità della politica abruzzese, per troppi anni, di farsi valere sui sui tavoli nazionali. Quello dei precari della sanità era un fuoco che covava sotto la cenere, emerso ora il disavanzo e i giudizi del tavolo di monitoraggio. Ed è oggi che la politica, di tutti gli schieramenti deve fare un salto di qualità, e trovare una soluzione. Perché il fatto che per decenni non si siano fatti concorsi, e che la spesa degli interinali e somministrati sia lievitata oltremodo ci rende tutti, trasversalmente, politicamente responsabili”.