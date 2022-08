L’AQUILA – L’intervento di Marcello Vivarelli, segretario provinciale Fesica L’Aquila e Teramo, sulla grave situazione in cui si trovano i lavoratori della Casa di cura “De Bernardinis” di Teramo e in generale sulla crisi che sta colpendo il precariato non solo in Abruzzo, alla vigilia della storica visita di Papa Francesco all’Aquila in occasione della 728esima Perdonanza Celestiniana.