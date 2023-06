PRECARI RICOSTRUZIONE, LIRIS E SIGISMONDI (FDI): “BENE STABILIZZAZIONE, GRANDE RISULTATO GOVERNO”

L’AQUILA – “Grazie all’azione della maggioranza di governo saranno stabilizzati i lavoratori precari che prestano servizio, in alcuni casi da anni, negli uffici della ricostruzione delle regioni colpite dai terremoti del 2009 e del 2016-17. Un risultato importante non solo per il futuro lavorativo di numerosi giovani, ma per la valorizzazione di professionalità acquisite che possono rivelarsi fondamentali per il futuro”.

Lo affermano in una nota i senatori di Fratelli d’Italia Guido Liris ed Etelwardo Sigismondi, eletti in Abruzzo, commentando l’approvazione alla Camera del dl Pubblica amministrazione.

“Ringraziamo i colleghi Fabio Roscani e Guerino Testa che hanno seguito l’emendamento in discussione alla Camera e siamo pronti a sostenere il provvedimento che ora arriverà all’esame del Senato”.

“Nei concorsi pubblici per reclutare i dirigenti saranno inoltre previsti dei posti destinati al personale con minimo 36 mesi di servizio negli uffici speciali per la ricostruzione post sisma negli ultimi otto anni. Una decisione che conferma come per Fratelli d’Italia Per Fratelli merito e competenza siano fondamentali per il rilancio del Paese”.

“Il provvedimento”, concludono, “è inoltre la dimostrazione di quanto sia virtuosa la filiera di collaborazione tra amministrazioni locali, Regione e parlamentari e, in particolare, la sinergia costante tra Camera e Senato”.

