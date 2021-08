PRECARI RICOSTRUZIONE, MORELLI E DE MATTEIS: “GRAZIE A BRUNETTA E PAGANO, VI ASPETTIAMO A L’AQUILA”

L’AQUILA – “Grazie all’impegno del ministro Renato Brunetta e del senatore Nazario Pagano, finalmente l’annosa questione del personale precario della ricostruzione è stata risolta. I 68 lavoratori del comune di L’Aquila saranno a breve stabilizzati dopo anni di incertezze e promesse”.

Lo dichiarano in una nota Stefano Morelli, coordinatore comunale di Forza Italia, e Giorgio De Matteis, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale dell’Aquila.

“Il nostro è un grazie sentito ed è la dimostrazione di come Forza Italia quando governa lo fa con abnegazione e capacità di risoluzione dei problemi, senza polemiche e proclami ma con in testa solo il raggiungimento del risultato. Aspettiamo il ministro Brunetta ed il senatore Pagano all’Aquila a settembre per incontrarli assieme ai dipendenti comunali interessati dal provvedimento”, concludono.