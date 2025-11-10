PRECARI UFFICI GIUDIZIARI ABRUZZESI: IL COMUNE DELL’AQUILA APPROVA UN ODG A SOSTEGNO DELLA VERTENZA

L’AQUILA -“E’ stato un momento importante di confronto quello avvenuto alla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale dell’Aquila. Importante perché segue un Ordine del giorno a firma Paolo Romano e Lorenzo Rotellini e approvato dall’assise comunale all’unanimità, che impegna il Sindaco dell’Aquila a manifestare formalmente il sostegno alla stabilizzazione di tutti i 12.000 precari alla giustizia presso il Governo oltre che a promuovere presso ANCI e UPI un’iniziativa unitaria dei Comuni a sostegno di detta stabilizzazione”: così i sindacalisti che continuano “durante l’audizione è stato confermato l’impegno del Comune dell’Aquila a farsi promotore di ogni iniziativa utile affinché tutti i precari siano stabilizzati condividendo la preoccupazione che, se questo non dovesse accadere, ci sarebbe una ripercussione sui tempi della giustizia e una perdita di professionalità che L’Aquila non si può permettere”.

Fusari, Viola e Scarsella ricordano, poi, che di 291 unità dl personale da stabilizzare in Abruzzo, 131 operano nel distretto dell’Aquila (69 Corte di Appello, 30 Tribunale dell’Aquila, 22 Tribunale Avezzano e 10 Tribunale di Sulmona.

“E’ importante che nella prossima legge di bilancio sia individuata la copertura finanziaria perché si arrivi alla stabilizzazione di tutti i precari della giustizia, per questo ogni atto di sensibilizzazione che arriva dalle istituzioni, come l’Ordine del Giorno del Comune dell’Aquila, è fondamentale allo scopo di sensibilizzare il governo a tal fine” rimarcano i sindacalisti che concludono auspicandosi che presto anche il Consiglio regionale approvi una risoluzione consiliare a sostegno della vertenza”.

