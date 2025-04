PRECIPITA CABINA FUNIVIA MONTE FAITO: QUATTRO VITTIME E UN DISPERSO

NAPOLI – Quattro vittime e un disperso: sarebbe questo il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta oggi, con la rottura della Funivia del Faito, caduta sulla sottostante linea della Circumvesuviana nel tratto tra Pioppaino e Castellammare di Stabia.

La cabina a monte si sarebbe sganciata prima di entrare in stazione con 5 persone a bordo, compreso il macchinista.

I vigili del fuoco e il soccorso alpino stanno operando sul posto anche con l’ausilio di due elicotteri, ma ci sono grosse difficoltà a causa del meteo. Diverse ambulanze sono sul piazzale della stazione di arrivo.

A Castellammare di Stabia sono state tratte in salvo le 16 persone a bordo della seconda cabina.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, “profondamente addolorato per le vittime – si legge in una nota del Mir -, ha chiesto un report accurato sull’incidente. “L’obiettivo è approfondire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali responsabilità in tempi rapidi”.

Sul posto è confermata la presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Antonio Iannone che seguiranno le operazioni di recupero.

La Funivia gestita da Eav che collega Castellammare di Stabia con il Monte Faito, nel pomeriggio si è fermata a causa di un guasto con diversi passeggeri a bordo. Almeno 16 le persone rimaste bloccate a ridosso della stazione della Circumvesuviana di Castellammare che sono state imbragate e fatte scendere una alla volta dai Vigili del Fuoco.