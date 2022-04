PRECIPITA COL PARAPENDIO, 34ENNE IN RIANIMAZIONE ALL’OSPEDALE DELL’AQUILA

L’AQUILA – Precipita con il parapendio sui monti marsicani e finisce in ospedale in gravi condizioni.

L’incidente si è verificato ieri sul Monte Viglio nel territorio di Civitella Roveto. C.S., 34anni, di Pineto, si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando la centrale del 118 ha ricevuto una richiesta di soccorso per una donna precipitata in una zona di montagna con il parapendio, un sport detto di volo libero, ovvero senza motori, praticato con un paracadute da lancio pilotabile che sfrutta il vento. Dall’Aquila si è alzato in volo l’elisoccorso.

Nello schianto ha riportato diversi traumi e fratture. Per i medici che l’hanno in cura le sue condizioni di salute sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.