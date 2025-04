PRECIPITA CON IL PARAPENDIO SUL GRAN SASSO: GRAVE UN UOMO DI 42 ANNI

L’AQUILA- Un 42enne originario del Venezuela, ma residente nell’Aquilano, è precipitato ieri pomeriggio sul Gran Sasso nei pressi del rifugio di Montecristo con il parapendio. Lo riferisce il Centro. L’uomo si trovava in alta quota quando ha perso il controllo del mezzo ed essere poi costretto a un atterraggio di emergenza per cause ancora da chiarire.

Durissimo l’impatto col terreno, tale da richiederne l’ intervento del 118. Soccorritori giunti quindi sul posto con l’elisoccorso, poi levatosi in volo per trasportare il 42enne in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove gli è stato riscontrato un forte trauma alla colonna vertebrale. Sul posto anche la poliziaper accertare la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi quella di un’improvvisa chiusura della vela che avrebbe dovuto mantenerlo in quota.