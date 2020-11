PRECIPITA DA IMPALCATURA: MUORE OPERAIO DI SAN SALVO

SAN SALVO – Un uomo di 59 anni di San Salvo (Chieti) è morto nel pomeriggio all’ospedale civile di Pescara per le ferite riportate in un incidente sul lavoro accaduto a San Salvo, in un cantiere edile dove, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da un’impalcatura dall’altezza di circa 4 metri. Ferito gravemente, l’uomo è stato prima stabilizzato dai sanitari del 118 e trasferito in elisoccorso a Pescara dove poi è deceduto. Dell’accaduto si stanno occupando i carabinieri.

