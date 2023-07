AVEZZANO – Lutto ad Avezzano per la tragica scomparsa del noto e stimato parrucchiere Cristian Marchionni, morto a soli 50 anni mentre era in vacanza in Trentino Alto Adige, vittima di un incidente in montagna in val Badia.

L’uomo si trovava sui pendii del Santa Croce, nei pressi della Grotta della neve quando, durante un passaggio esposto, è precipitato per diversi metri su un nevaio, che però non ha retto il peso e l’uomo è così finito nelle gelide acque sottostanti.

Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, con la Guardia di finanza e l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Il medico d’urgenza ha tentato inutilmente di rianimarlo sul posto.

La notizia della sua morte ha profondamente sconvolto l’intera comunità e sono tanti i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare in queste ore.

Scrive Pierluigi Di Stefano: “Da assessore al Commercio penso che la città perda un grande artigiano, serio e professionale che per tanti anni ha portato avanti la sua attività con grande passione e dedizione; da cittadino penso invece che la città abbia perso un avezzanese dalla grande umanità, sempre pronto ad donare a chiunque incontrasse il suo sguardo un sorriso o una pratica di gentilezza. Ciao Cristian Marchionni”.