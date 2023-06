PRECIPITA DAL VIADOTTO DI PIETRASECCA: MORTO UN 32ENNE DI AVEZZANO. LA TRAGEDIA L’ALTRA NOTTE

AVEZZANO – Ancora una tragedia dal viadotto di Pietrasecca, nel comune di Carsoli (L’Aquila): un 32enne di Avezzano, la scorsa notte, è morto dopo essere precipitato dal cavalcavia di Pietrasecca sull’A24 nel territorio di Carsoli.

L’uomo stava percorrendo l’A-24 in direzione Roma; da una prima ricostruzione dei fatti, dopo aver fermato la sua macchina sul cavalcavia di Pietrasecca sarebbe precipitato nel vuoto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il 32enne non c’è stato nulla da fare.

Il cavalcavia di Pietrasecca è tristemente noto per episodi simili nonostante i lavori per rendere più difficile gesti estremi o incidenti dalla incerta dinamica. Negli anni novanta una famiglia di 4 persone di origine laziale si lanciò dal viadotto per debiti conseguenti a usura.