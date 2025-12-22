SAN SALVO – Tre operai sono rimasti gravemente feriti dopo essere precipitati da un ponteggio mentre stavano effettuando lavori in un cantiere edile a San Salvo, in provincia di Chieti. Sul luogo dell’incidente sono al lavoro i sanitari del 118 arrivati con due ambulanze e l’elisoccorso partito da Pescara, oltre alle forze dell’ordine.

Si sta ricostruendo l’accaduto. Il ferito più grave è stato trasportato in elicottero all’ospedale civile di Pescara, gli altri due operai sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Vasto. La procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta.