PREFETTO DELL’AQUILA DISPONE L’ESPULSIONE DI UN EGIZIANO GIA’ INDAGATO PER ABUSO SESSUALE E SPACCIO

L’AQUILA – Il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ha emesso questa mattina un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino straniero, di nazionalità egiziana, fermato ieri sera dal personale dell’Arma dei Carabinieri, Nucleo Radiomobile dell’Aquila.

Il soggetto, che a seguito degli accertamenti di rito immediatamente eseguiti risultava presente sul territorio italiano senza giustificato motivo, non avendo ottemperato ad un provvedimento di respingimento emesso nei suoi confronti dalla Questura di Siracusa già nel luglio 2022, annovera nei suoi precedenti anche un arresto per spaccio di droga e una denuncia per violenza sessuale.

Il Prefetto, accertata la conclamata pericolosità per la collettività del cittadino extracomunitario, ne ha quindi disposto l’espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, dando disposizioni alla Questura dell’Aquila per l’esecuzione del provvedimento.

Il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo rivolge un vivo apprezzamento al lavoro quotidianamente svolto sul territorio dalle forze dell’ordine, in esecuzione di mirate strategie condivise in sede di Comitati Ordine e Sicurezza Pubblica, che sul tema dei controlli della presenza di cittadini irregolari nella provincia aquilana hanno portato nel solo mese di dicembre all’emissione di 14 decreti di espulsione.