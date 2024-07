PREFETTURA CHIETI: INCONTRO SUL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA TURISTICA 

CHIETI – Nella mattinata odierna, aderendo alla richiesta dei Sindaci di San Vito, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, San Salvo, Vasto e Palena, preoccupati per il venir meno dei presidi sanitari lungo la costa e nell’ area interna sub appenninica, zone particolarmente affollate durante la stagione estiva, per via della vocazione turistica di quel territorio, il prefetto Antonio Della Cioppa ha presieduto una riunione alla presenza dei predetti e dei vertici della ASL2 Lanciano Vasto Chieti, alla quale ha partecipato anche l’Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì.

Nell’ambito dell’incontro la direzione generale della Asl 2 ha rappresentato le forti difficoltà a reperire medici ed infermieri da assegnare a questo servizio, nonostante ogni attività organizzativa intrapresa proprio per colmare la carenza di professionisti sanitari, mentre i Sindaci presenti hanno avuto modo di ribadire l’importanza che i presidi sanitari rivestono per la collettività, in special modo per quei Comuni ubicati a significativa distanza dal più vicino Ospedale.

L’azione mediatrice posta in essere dal prefetto Della Cioppa, che ha immediatamente dato seguito alla richiesta di incontro dei primi cittadini, tenuto conto dei vari interessi, tutti meritevoli di assoluta attenzione, ha permesso di individuare una soluzione in grado di dare una risposta concreta alle necessità espresse dai Sindaci, grazie anche alla assoluta disponibilità assicurata dall’Assessore Regionale Verì e dalla stessa ASL.

Quest’ultima si è, difatti, impegnata ad attivazione di tre distinti presidi sanitari, costituiti da ambulanza, autista e un soccorritore volontario, da collocare lungo la costa e, quindi, al servizio dei Comuni compresi fra San Salvo e San Vito, allocandoli in maniera tale che essi possano coprire prontamente le esigenze della suddetta fascia territoriale.

A tal proposito, il responsabile della rete Emergenza-Urgenza della ASL 2, professor Manfredo Tafuri, darà esecuzione alle direttive emerse in sede di riunione e condivise dall’ Assessore Nicoletta Verì e dal direttore generale Thomas Schael, individuando, d’intesa con i Sindaci, le località in cui i suddetti presidi saranno attivati, impegnandosi a renderli operativi a partire dal 20 luglio prossimo.

La ASL2 si è impegnata, inoltre, a rivalutare approfonditamente la situazione del Comune di Palena, carente di un presidio sanitario, ed individuare un’eventuale soluzione per dare adeguata copertura alle esigenze espresse dal Sindaco.

Al termine della riunione il Prefetto ha ringraziato l’Assessore Verì ed i vertici della ASL per aver tempestivamente aderito alle richieste dei Sindaci, nonostante le problematiche determinate dalla nota carenza di qualificate figure professionali, diffusa non solo nella provincia teatina.