PREFETTURA L’AQUILA, CERIMONIE DI COMMEMORAZIONE DI UNITA’ NAZIONALE E GIORNATA FORZE ARMATE

L’AQUILA – Nella giornata di giovedi 4 novembre, coordinate dal Prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco, si svolgeranno a L’Aquila le cerimonie di commemorazione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

Quest’anno le celebrazioni avverranno in tre distinti momenti che avranno inizio con la Cerimonia prevista alle ore 09:30 alla Villa Comunale dell’Aquila, Piazzale del Monumento ai Caduti, che prevederà, alla presenza dei reparti in armi schierati, l’Alzabandiera, l’esecuzione dell’Inno Nazionale, la deposizione della corona al Monumento ai caduti e la lettura della Preghiera per i caduti.

Successivamente la cerimonia si sposterà alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante), dove alle ore 10:00 l’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi, officerà una Santa Messa in suffragio dei caduti.

Alle ore 11:00, nello scenario di Piazza Duomo, alla presenza dello schieramento dei reparti in armi, anche con la rappresentanza delle Forze di Polizia, della Croce Rossa Italiana, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile Regionale, ci sarà l’Alzabandiera, l’Inno Nazionale, la lettura dei Messaggi del Ministro della Difesa e del Capo dello Stato e la consegna di una bandiera nazionale ad un istituto Scolastico della provincia.

Al termine dell’ultimo evento, e fino alle ore 18:00, l’intero ovale della Piazza sarà sede di stands, manifestazioni, presenza di mezzi militari e di soccorso e i rappresentanti delle forze e degli enti interessati saranno a disposizione della cittadinanza per la divulgazione delle loro attività e per la visione dei numerosi mezzi che saranno presenti sul posto.