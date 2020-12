PREFETTURA L’AQUILA: IL 9 DICEMNRE TAVOLO DI COORDINAMENTO SU RIENTRO SCUOLA

L’AQUILA – Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, in adesione a quanto previsto dall’ultimo D.P.C.M. emanato ieri, ha convocato in videoconferenza per la giornata del 9 dicembre la prima riunione del Tavolo di coordinamento per la problematica legata al rientro a scuola nella provincia aquilana degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed al relativo Piano dei trasporti pubblici.

All’incontro parteciperanno rappresentanti della Regione Abruzzo; della Provincia; dei Comuni dell’Aquila, Avezzano e Sulmona; delle Forze dell’Ordine; dell’Ufficio Scolastico Regionale e di quello Provinciale; della Motorizzazione Civile; della TUA e dell’AMA.

