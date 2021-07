PREFETTURA L’AQUILA, UN PROTOCOLLO DI LEGALITA’ PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

L’AQUILA – E’ stato sottoscritto oggi in Prefettura un protocollo di legalità riguardante la disciplina prevista per la ricostruzione sismica del 2016, in attuazione di quanto previsto dall’art. 35 del Dl. 189/2016.

Il Protocollo mira a garantire la tutela e la regolarità di tutte le attività della filiera della ricostruzione, quali ad esempio il contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, l’evasione contributiva, i fenomeni infortunistici e il monitoraggio dei cantieri edili pubblici e privati anche allo scopo di coordinare le attività informative, di prevenzione e di controllo. Segue quello analogo già siglato nelle Prefetture di Macerata, Teramo, Ascoli Piceno, Fermo, e che si estenderà alle altre province del cratere sisma 2016.

Il documento è stato firmato dal Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, alla presenza del Prefetto Carmine Valente, Direttore della Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma del Ministero dell’Interno e dell’Onorevole Giovanni Legnini, commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016.

Il Protocollo è stato altresì sottoscritto dal Sindaco della città dell’Aquila e dai rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro; Uffici Speciali per la ricostruzione del sisma 2016 della città dell’Aquila e dei comuni del cratere; Inail; Inps; Asl; Ance; Confindustria; Confartigianato; Cna; Ese Cpt; Edil Cassa Abruzzo; Cassa Edile e i sindacati Cgil, Cisl ed Uil.

Il Prefetto Cinzia Torraco ha espresso la propria soddisfazione per la firma del Protocollo, ringraziando tutti i sottoscrittori e ricordando come nel territorio aquilano siano già ben note a tutti gli attori istituzionali, dal post sisma 2009, le esigenze di tutela della legalità connesse alla realizzazione di grandi opere e di tutti gli imponenti processi di ricostruzione, sottolineando altresì il continuo impegno della Prefettura nell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, impegno che ha portato dal 2009 all’emissione di oltre 50 interdittive antimafia, quattro solo nel trascorso anno 2020.

“E’ uno strumento innovativo di garanzia della legalità, che si aggiunge, affianca e integra i controlli preventivi e successivi affidati alle Prefetture, alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria” ha detto il Commissario, Giovanni Legnini, che ha presenziato oggi alla firma del Protocollo, insieme a Fausto Cardella, ex Procuratore generale della Repubblica di Perugia che presiede l’apposito Gruppo di lavoro per il monitoraggio ed i controlli dei cantieri e degli incarichi ai professionisti, costituito presso la struttura del Commissario Ricostruzione Sisma.