PREMIO ASCOLTANDO I SILENZI DEL MARE: PER “PERSONAGGI AQUILANI” DI PELLICCIONE MENZIONE D’ONORE

L’AQUILA – “Personaggi aquilani”, della giornalista e scrittrice aquilana, Monica Pelliccione è menzione d’onore al premio internazionale di letteratura “Ascoltando i silenzi del mare”.

La cerimonia si terrà oggi, nel centro culturale De Laugeier, a Portoferraio, Isola d’Elba. La manifestazione si aprirà con la lectio magistralis del professor Francesco D’Episcopo.

Ben 263 i testi poetici e letterari pervenuti alla giuria: presidente del premio, Giovanni Ronzoni, presidente onorario Francesco D’Episcopo, docente di letterature comparate all’Università Federico II di Napoli, presidenti esecutivi, Marina Pratici, ambasciatrice della cultura italiana nel mondo, Rodolfo Vettorello, candidato al premio Nobel per la letteratura 2020, Lia Bronzi, saggista e critica letteraria, Angioletta Masiero, scrittrice e promotrice culturale, Hafez Haidar, candidato al premio Nobel per la pace 2017 e per la letteratura 2018, Enrico Taddei, Melina Gennuso, Nunzio Buono e Annella Prisco.

Con “Personaggi aquilani” Pelliccione ha già vinto il Premio internazionale Città del Galateo, medaglia del Presidente della Repubblica, il concorso Caffè delle arti, il Premio internazionale Kalos 2021, il premio Ut pictura poesis e il premio Firenze Rive Gouche. “Personaggi aquilani”, edizioni Arkhé, è un viaggio tra storia e memoria nell’Aquila dalle 99 piazze, fontane e chiese, dove sono passati esponenti di nobili casate, Santi e papi, viaggiatori raminghi, predicatori scalzi e uomini d’armi, re, regine, poeti e scultori.

Tra i venti volti che animano il libro Gaio Sallustio Crispo, Federico II di Svevia, Buccio da Ranallo, Celestino V, Anton Ludovico Antinori, Braccio da Montone, Sant’Agnese, Margherita d’Austria fino a icone dell’epoca moderna come la manager Marisa Bellisario, l’archistar Renzo Piano e Beverly Pepper.