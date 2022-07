PREMIO BENEDETTO CROCE: 29 E 30 LUGLIO GIORNATE FINALI, IN RICORDO DI LUCA SERRIANI

L’AQUILA – Tutto è pronto a Pescasseroli per le giornate conclusive della XVII edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce, in programma venerdì 29 e sabato 30 Luglio. Un programma molto ricco, condizionato nel suo svolgimento dall’improvvisa e tragica scomparsa di Luca Serianni, autorevole componente della Giuria.

Questo il programma definitivo messo a punto dal Comitato Organizzatore:

Venerdì 29 – ore 10 – Museo Storico del Parco – “Così parlò Lupo Blu”: presentazione del libro di Elisabetta Dami (Rizzoli). La natura spiegata ai ragazzi – con Costantino Felice (Giuria Premio Croce) e Giovanni Cannata (Presidente Pnalm). Partecipano i mini sindaci dei comuni del Parco ed i sindaci di Pescasseroli e Villetta Barrea, Giuseppe Sipari e Giuseppina Colantoni.

Ore 17,30 – Cinema Ettore Scola – Manifestazione in ricordo di Luca Serianni, “Ricordando Luca”, con presenze istituzionali e studiosi di valore che hanno collaborato con il linguista, in presenza ed in remoto.

Ore 21,00 – Piazza Umberto I – Incontro con Giovanni Rinaldi, autore del volume “C’ero anch’io su quel treno” (Solferino), vincitore Premio Croce 2022 per la Letteratura Giornalistica. Partecipa Mauro Felicori, assessore regione Emilia Romagna ; Donata Melchionda, assessore del comune di Candela (FG); Giuseppe Sipari, sindaco di Pescasseroli; Gino Milano, Vice presidente Centro Servizi di volontariato, d’Abruzzo. Coordina Michele La Cesa, Comitato Organizzatore del Premio.

Sabato 30 – ore 10,30 – Cinema Ettore Scola – Premio alla Memoria di Roberto Calasso, scrittore e fondatore della Casa Editrice Adelphi. Partecipano Benedetta Craveri, accademica dei Lincei; Roberto Colajanni, Amministratore delegato di Adelphi ed in rappresentanza della famiglia di Roberto Calasso; Marta Herling, segretario generale Istituto Italiano per gli Studi Storici. Coordina Dacia Maraini, presidente Giuria Premio Croce.

Ore 17,00 – Piazza Umberto I: Premiazione vincitori Premio Croce 2022 ed omaggio alle Giurie Popolari. Partecipano Fabio Stassi, vincitore per la Narrativa; Giovani Rinaldi, vincitore per la Letteratura giornalistica; Raffaella Scarpa ed Emanuele Fiano, vincitori ex equo per la Saggistica. In collegamento dal Giappone, Laura Imai Messina, riconoscimento speciale della presidente Maraini. Saluto di Giuseppe Sipari, sindaco di Pescasseroli; coordinano Dacia Maraini e Marta Herling.

Ore 21 – Cinema Ettore Scola, proiezione del docufilm “Benedetto Croce” di Luciano Odorisio. In apertura incontro con l’autore ed i suoi ospiti, Giovanni Legnini e Giancarlo Zappacosta . Coordina per la Giuria del Premio Nicola Mattoscio.

Nelle scuderie di Palazzo Sipari, per tutti i giorni del Premio, sarà possibile visitare la mostra realizzata per il 150° della nascita di Benedetto Croce, dalla Fondazione Erminio e Zel Sipari.