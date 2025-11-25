PREMIO BENEDETTO CROCE: APPROVATA LEGGE PIETRUCCI-ROSSI

L’AQUILA – “Finalmente, dopo ben 19 anni, la Regione sceglie di sostenere il Premio Benedetto Croce. Parliamo di un evento – promosso nel 2006 dal Comune di Pescasseroli – che nel tempo ha acquisito una straordinaria rilevanza culturale, coinvolgendo Istituzioni ed Enti di primario livello, personaggi del mondo della cultura, dell’editoria, della formazione e della ricerca nel campo letterario, storico, economico e giornalistico”.

Così, in un nota, il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci: “La caratteristica del Premio è poi quella di coinvolgere, oltre 3.000 persone nelle valutazioni delle Giurie popolari i giovani delle scuole, gli anziani dell’Università della Terza Età, i reclusi negli istituti penitenziari, associazioni e centri culturali, per costruire quei processi di inclusione e di ascolto che rendono vivo il Premio durante tutto l’anno”.

“Nel nome di Benedetto Croce, si mira a valorizzare e attualizzare la migliore storia del Meridionalismo italiano e una rinnovata attenzione ai temi e ai problemi delle aree interne abruzzesi e dell’intero Appennino. La collaborazione della Regione si aggiunge ai rapporti che il Comune ha consolidato con il Centro per il libro e la lettura, con l’Istituto per gli studi storici di Napoli, la Fondazione Pescara Abruzzo, le Università abruzzesi, la Fondazione Hubruzzo”.

“La proposta bipartisan, promossa da me e dalla consigliera Maria Assunta Rossi, e poi sostenuta dai colleghi Mannetti e Lugini, ha consentito di approvare il testo che stanzia 20.000 (ventimila) euro per il 2025. Si tratta di un giusto riconoscimento che premia la qualità dell’evento, la passione degli organizzatori e consoliderà nel futuro un’attività preziosa e importante”.