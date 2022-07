PREMIO BENEDETTO CROCE: VINCONO FIANO E SCARPA PER SAGGISTICA, STASSI E RINALDI PER NARRATIVA

PESCASSEROLI – Emanuele Fiano con “Il profumo di mio padre” e Raffaella Scarpa con “Lo stile dell’abuso” sono i vincitori ex aequo per la sezione saggistica del Premio Croce 2022. Con loro, sul podio, saliranno il 29 e 30 luglio prossimi a Pescasseroli, anche Fabio Stassi che con “Mastro Geppetto” si è aggiudicato la sezione narrativa e Giovanni Rinaldi che con “C’ero anch’io su quel treno” verrà a ritirare il premio per la letteratura giornalistica.

Una edizione importante questa XVII del Premio Croce a settanta anni tondi dalla morte del filosofo che farà da filo conduttore, insieme al centenario del Parco d’Abruzzo, alle due giornate di Pescasseroli.

In particolare, per l’anniversario della morte di Benedetto Croce si terrà un convegno dal titolo “Croce in cammino: lavori in corso”, curato da Emma Giammattei, Luca Serianni e Marta Herling e con la partecipazione di studiosi di livello internazionale: Emanuele Cutinelli Rendina, Carlo Nitsch e Fabio Genovesi.

Per il centenario del Parco e della legge si riuniranno invece a Pescasseroli i “mini sindaci” di tutti i comuni del territorio protetto per spiegare ai giovani la storia, il ruolo ed il significato dell’opera del Parco in tutti questi anni. Parteciperanno il presidente del Pnalm, Giovanni Cannata ed il giornalista del Corriere della Sera Pier Luigi Vercesi, della Giuria del Premio Croce.

Sabato 30 luglio, poi, alle ore 10,30 verrà conferito il Premio alla Memoria di Roberto Calasso, che fu il fondatore della casa editrice Adelphi, che ha pubblicato per lunghi anni le opere di Croce.

Parteciperanno, oltre al sindaco di Pescasseroli, Marta Herling, Dacia Maraini e l’attuale direttore della casa editrice e nipote di Calasso, Roberto Colaianni e la scrittrice Benedetta Craveri.