PREMIO BONANNI: CONVIVIALE CULTURALE PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO

L’AQUILA – Si è tenuto oggi presso la Sala Assemblee di BPER Banca, in Corso Vittorio Emanuele II, il Conviviale Culturale dedicato all’assegnazione della borsa di studio per il progetto ‘Intervista Impossibile a Laudomia Bonanni’.

L’evento si è svolto nell’ambito del prestigioso Premio Letterario Internazionale L’Aquila – BPER Banca, intitolato alla scrittrice aquilana Laudomia Bonanni.

La borsa di studio dedicata a Laudomia Bonanni, rivolta a tutta l’area umanistica dell’Ateneo aquilano, è stata istituita su proposta di BPER ed è incardinata nell’iniziativa ‘La Banca che sa leggere’, con cui BPER sostiene una serie di manifestazioni ed eventi nazionali di elevata caratura, tra cui il premio Strega, il premio Rapallo, il Taobuk Festival, il Salerno Libro d’Europa, il premio Flaiano e, non ultimo, il premio Laudomia Bonanni.

La Presidente della Giuria del Premio, Stefania Pezzopane, ha così dichiarato: “L’idea dell’intervista impossibile è nata dalla volontà di avvicinare le nuove generazioni a Laudomia Bonanni, scrittrice straordinaria e simbolo della nostra città. Si è trattato di un’intervista impossibile perché Laudomia Bonanni non è più tra noi, ma per realizzarla è stato necessario immergersi nella sua opera, coglierne gli elementi unici e capire a fondo il suo pensiero. Un’esperienza curiosa, nuova e stimolante, accolta con entusiasmo dagli studenti e dalle studentesse dell’Università aquilana. Non si è trattato solo di vincere una borsa di studio significativa, ma anche di prendere parte a un progetto culturale importante; un’occasione preziosa di crescita e confronto. Alla vincitrice, Giulia Letta, le mie congratulazioni per l’impegno e la grande capacità dimostrati.”

“Siamo felici di poter offrire agli studenti dell’Università dell’Aquila l’opportunità di partecipare attivamente al nostro Premio Letterario, stimolando la loro creatività e il loro spirito di ricerca” Queste le parole di Giuseppe La Boria, Direttore Regionale Marche Abruzzo di BPER Banca, che ha aggiunto: “Con l’istituzione di questa borsa di studio, vogliamo coinvolgere i giovani nel valorizzare la cultura del nostro territorio, costruendo sinergie che guardano al futuro e sostengono il talento emergente.”

Edoardo Alesse, Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, ha aggiunto “ho ricevuto con grande piacere la notizia del conferimento del premio letterario internazionale L’Aquila BPER Banca intitolato a Laudomia Bonanni alla nostra studentessa Giulia Letta che ha partecipato al concorso intitolato “Una intervista impossibile a Laudomia Bonanni”. Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi del Dipartimento di Scienze Umane per il loro impegno istituzionale, auspicando una sempre vivace e durevole sintonia con BPER Banca in questa ed in altre iniziative in cui collaboriamo”.

Il progetto è stato illustrato da Giuliano Tomassi, segretario del Premio; la lettura del giudizio della Giuria è stata invece affidata ad Anna Maria Giancarli, mentre, la stessa Giulia Letta, ha dato lettura di un estratto del lavoro.

“L’intervista impossibile a Laudomia Bonanni, scritta da Giulia Letta, si distingue per l’accuratezza con cui l’autrice riesce a ricreare l’atmosfera di un incontro immaginario, immergendoci nel mondo della scrittrice abruzzese. La sua intervista impossibile non solo coglie la profondità e la pluralità dell’esperienza della scrittrice, ma riesce anche a rendere viva la sua figura, facendo emergere con delicatezza e incisività la sua essenza, le sue riflessioni, le sue contraddizioni e le sue scelte di vita. Ogni passaggio dell’intervista è caratterizzato da un’intensa ricerca psicologica e una cura dei dettagli che rende il racconto fluido e coinvolgente. Analizzando alcuni momenti specifici, possiamo apprezzare la maestria con cui Giulia Letta ha costruito questo incontro”

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per aver ricevuto questa borsa di studio, un riconoscimento che rappresenta per me un onore immenso e una grande opportunità. Ringrazio di cuore BPER per aver promosso, nell’ambito del Premio Letterario Internazionale L’Aquila – BPER Banca, un’iniziativa così preziosa, che unisce il mondo della letteratura al sostegno dei giovani. La possibilità di immergermi nell’opera e nella figura di Laudomia Bonanni, attraverso il progetto ‘Intervista impossibile a Laudomia Bonanni’, ha significato per me non solo un viaggio affascinante nella scrittura e nel pensiero di un’autrice straordinaria, ma anche un’occasione unica per riflettere sulla ricchezza culturale della nostra città e sul valore della memoria letteraria. Ringrazio inoltre l’Università dell’Aquila e tutti i docenti e professionisti che mi hanno supportata e ispirata durante questo percorso. Dedico questo traguardo a tutti coloro che credono nella forza delle parole e nella capacità della cultura di costruire ponti tra passato e futuro”, ha concluso Giulia Letta